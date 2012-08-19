«Волынь» упустила победу в матче с «Зарей» 2:2

В драматическом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги луцкая «Волынь» сыграла вничью с луганской «Зарёй» со счётом 2:2.

{1-} Команда Анатолия Демьяненко забила гол в середине первого тайма: Бикфалви прострелил, Игнатьевич неудачно выбил мяч на ногу Пилипчуку, который в касание с угла штрафной переправил его в ближний угол ворот «Зари», сообщает «Чемпионат».

На 55-й минуте лучане вновь отличились в воротах «Зари». Рамон Лопес с 20 метров по дуге отправил мяч в дальний угол ворот гостей.

Однако «Заря» не стушевалась и смогла не только отквитать мяч, но и вырвать ничью. На 82-й минуте Идахор опередил Изворану и головой отправил мяч в сетку, а перед самым финальным свистком Грицай забил после прострела Худзика и принёс одно очко для своей команды.

После матча Демьяненко посетовал: «Обидно упускать победу, веди мы вели в счёте 2:0 и пропустили необязательные голы. Не заслужили ничью, игра была в наших руках. Мы играли лучше, были моменты у ворот «Зари», но это футбол».

«Я всегда говорю своим футболистам, что нужно играть до конца. Сказал им в перерыве, что счёт 0:0, и нужно играть в той же манере, что и в первом тайме. К сожалению, Шумахер, выйдя на замену, игру не усилил. Конечно, психологически тяжело перед предстоящими матчами с «Днепром» и «Металлистом», — сказал Демьяненко в эфире телеканала «2+2».

Премьер-лига Украины. 6 тур

Волынь (Луцк) – Заря (Луганск) – 2:2

Голы: Пилипчук, 32 (1:0); Лопес, 54 (2:0); Идахор, 80 (2:1); Грицай, 87 (2:2).

Предупреждения: Шиков, 12; Аржанов, 16; Иванов, 45 – Игнятьевич, 45+3; Шуньич, 78; Белый, 90+1.

Удаления: Шиков, 82 – Игнятьевич, 74.

Результаты другие матчей:

Карпаты – Металлург З 2:1

Говерла - Металлист 0 : 3

Кривбасс - Днепр 0 : 0

Ворскла – Динамо 1 : 0

Металлург Д – Таврия 1 : 1

Арсенал – Ильичевец 2:1

фото: fc.volyn.net

Новости по теме:

«Карпаты» в меньшинстве обыграли запорожский «Металлург»

Премьер-лига: «Металлист» в гостях крупно огорчил «Говерлу»

«Кривбасс» - «Днепр»: красивый футбол без голов

«Ворскла» сенсационно обыграла «Динамо»: видео гола

Премьер-лига: «Арсенал» на последних минутах победил «Ильичевец»