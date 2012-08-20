В Крыму молния убила троих человек

{1-} В Крыму, в селе Красногвардейское на автобусной остановке от удара молнией погибли три человека.

В воскресенье вечером от диспетчера Центра экстренной медпомощи службы медицины и катастроф поступило сообщение о случае удара молнии, который произошел на автобусной остановке села Красногвардейское, Советского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

О происшествии сообщил водитель маршрутного такси сообщением Симферополь - пгт.Советский.

Природа подарила Евпатории «фестиваль молний» ФОТО СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Он рассказал, что на асфальтовом покрытии автобусной остановки с. Красногвардейское лежали без признаков жизни двое мужчин и женщина.

В пресс-службе министерства отметили, что предварительной причиной гибели людей назван удар молнией.

Напомним, в ночь на 13 августа жители и гости Евпатории стали свидетелями впечатляющего зрелища – все небо освещалось яркими линиями молний, гремели раскаты грома…

Этот небесный «фестиваль» длился в течение нескольких часов, неся с собой свежесть и прохладу.

Ранее Главред также сообщал, что в Бангладеш не менее 13 человек погибли и 15 получили тяжелые ранения в результате попадания молнии в группу мусульман, которые вышли из мечети после молитвы.

Инцидент произошел во время сильной грозы в одной из деревень в округе Сунамгадж.

По данным местных властей, молнию притянула жестяная крыша здания временной мечети.

фото: sunhome.ru

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