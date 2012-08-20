Синоптики рассказали, какой будет погода осенью

{1-} С сегодняшнего дня и до конца лета и официальные синоптики, и народники обещают теплую погоду (до +28— 30 °C днем и +12—16 °C ночью) с кратковременными грозовыми дождями, но затяжных ливней, как на минувшей неделе, не будет. 1 сентября практически везде ожидается по-летнему теплым и солнечным. Замначальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко говорит, что погода этой осенью будет традиционной, без температурных аномалий — не грозит ни летняя жара, ни зимняя стужа. Сайт gismeteo.ua дает долгосрочный прогноз до 4 октября, обещая всего 4 дня дождей — 2, 13, 17 и 18 сентября и похолодание до +11—15 °C, в остальные дни — сухо, малооблачно, днем +20—25 °C и выше, пишет «Сегодня»

А вот синоптики из народа сулят не только теплую и бесснежную осень, но и «осенний» декабрь. По словам днепропетровца Валерия Некрасова, продолжается «сдвиг сезонов», предсказанный им в начале года. Виной тому — солнечная активность, пик которой — 1 января 2013 года. По его подсчетам, летняя погода будет держаться весь сентябрь (читайте ниже). А зима придет аж в январе, причем очень суровая: с 7—10 января — снегопады, морозы под — 30. Продлится зима чуть ли не до мая. А лето-2013 будет жарче, чем нынешнее, на 3—5 градусов (то есть столбики термометров будут зашкаливать за +40 °C)! Его коллега Леонид Горбань из Луганска тоже прогнозирует в целом теплую осень, лишь в ноябре столбики термометров начнут стремиться к нулю, но в «минус» не уйдут. Декабрь Горбань прогнозирует хмурый, с холодными ветрами и небольшими морозами.

Какой будет погода осенью

СЕНТЯБРЬ

1—2 тепло, пасмурно с прояснением, ветер

3—5 тепло, безветренно

6—8 тепло, прояснение, кратковременный дождь

9—12 облачно, тепло, кратковременный дождь

13—16 тепло, пасмурно с прояснением, ветер

17—19 малооблачно

20—23 тепло, пасмурно с прояснением

24—27 тепло, дождь

28—30 холодный ветер

ОКТЯБРЬ

1 пасмурно с прояснением, прохладно

2—5 облачно, сыро, прохладно

6—9 пасмурно, прохладно, холодный ветер

10—13 малооблачно, кратковременный дождь

14—17 пасмурно, ночью заморозки, холодный ветер

18—20 прояснение, холодно

21—23 прохладно

24—27 пасмурно, дождь

28—31 пасмурно с прояснением, холодный ветер, заморозки

НОЯБРЬ

1—4 облачно, кратковременный дождь

5—8 холодный ветер

9—11 облачно, холодный ветер, кратковременные осадки

12—15 пасмурно с прояснением, холодно, ветер

16—18 заморозки

19—22 пасмурно, сыро

23—26 кратковременные холодные осадки, холодный ветер

27—30 пасмурно с прояснением, заморозки

Ранее Главред также сообщал, что по прогнозам синоптиков, в 2013 году Украину ждет затяжная зима, которая почти сразу перейдет в рекордно жаркое лето. Причиной тому, по мнению экспертов, небывалая активность Солнца.

По мнению метеорологов, следующим летом жара может побить все прежние рекорды.

«Ближайшая зима, в связи с максимально активным Солнцем, будет снежной и может продлиться до середины мая: по мере повышения глобальных температур и таяния льда в Северном Ледовитом океан в атмосфере стало больше влаги, которая выпадает в виде снега», – дополняет эту информацию эксперт-метеоролог Института геофизики НАН Украины Анатолий Прокопенко.

фото: odinklik.com

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