В США покончил с собой известный режиссер Тони Скотт

{1-} В США совершил самоубийство известный англо-американский режиссер и продюсер Тони Скотт. Он покончил с собой прыгнув с моста Винсента Томаса в Лос-Анджелесе, сообщили в понедельник местные СМИ.

"Свидетели видели, как режиссер припарковал машину и прыгнул в воду", - сообщили в следственном отделении Лос-Анджелеса, передаёт Интерфакс – Украина.

Других версий, кроме самоубийства, у следствия нет, говорится в сообщении.

Скотт получил известность в 1980-х годах. Его знают по таким фильмам, как "Багровый прилив", "Полицейский из Беверли-Хиллз II", "Дни грома". Он - брат известного режиссера и продюсера Ридли Скотта.

Тело режиссера нашли через три часа после самоубийства.

Ранее «Главред» сообщал, что в Голливуде был найден умершим сын киноактера Сильвестра Сталлоне. 36-летний Сэйдж Сталлоне мог погибнуть из-за передозировки медицинскими препаратами.

фото: segodnya.ua

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