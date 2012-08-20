Эксперт объяснил, почему иностранцы в Украине учат русский

20 августа 2012, 09:10

{1-} Иностранцам в Украине гораздо проще выучить русский язык - они могут выбирать язык обучения и выбирают именно русский. А граждане Украины поставлены в более зависимое положение и вынуждены самостоятельно учить русский язык, если он им нужен.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил председатель ВО «Русская община Украины» Константин Шуров.

По словам эксперта, взрослые на сегодняшний день в более выигрышном положении, чем дети. Поскольку взрослые знают два языка – русский и украинский, так как учились в советское время. А вот тем, кто сейчас учится или заканчивают школу, эксперт прогнозирует большие проблемы, поскольку в основном они изучают только украинский.

«Хотят они того или нет, но русский язык останется международным языком, языком науки. Вообще, деградация образовательного поля на лицо: дети не знают многих вещей, не знают истории, географии. Это дикость, к которой мы пришли», – добавил Шуров.

 

 Кроме того, председатель «Русской общины» подчеркнул политизированность языковой проблемы в Украине, поскольку украинские филологи на сегодняшний день озабочены не филологической, а политической составляющей вопроса.

«К счастью, наша страна двуязычная, потому люди русский и украинский язык знают с детства. Литературным языком в Украине является киево-полтавский диалект, но на сегодняшний день его засорили выходцы с Западной Украины «амбасадами», «гелікоптерами», «світлинами» и т.д. Это их влияние. Они пришли сюда со своим диалектом и видением этнополитического процесса и навязали нам. И долг ученых-филологов вернуть украинскому языку тот первозданный вид», –  убеждён эксперт.

Больше мнений о законе читайте ЗДЕСЬ: Закон о языках: угроза суржика или повышение грамотности украинцев

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