Украинские олимпийцы рассказали, как выигрывали медали «вопреки всему»

{1-} Каждая из 20-ти медалей, завоеванных украинской сборной на Олимпиаде в Лондоне, одержана не «благодаря», а «вопреки всему». В активе нашей сборной 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Но это - худший результат отечественных олимпийцев за годы независимости.

И хотя чиновники, которые на прошлой неделе приветствовали их дома, настаивают, что 14-е место в общем зачете на летней Олимпиаде - повод для гордости, все-таки, учитывая условия, в которых пришлось готовиться нашим спортсменам, они сделали нереальное, сообщает ТСН.

На Олимпиаде в Лондоне американцы собрали 31 медаль по плаванию. Наши впервые за много лет не привезли ни одной.

Сергей Фролов, участник Олимпийских Игр 2012, делится: «У них лучшая подготовка. У них на одного спортсмена - по три-четыре массажиста».

«Какие там массажисты или технологии», - возмущается тренер Яны Клочковой. Элементарно - воды нет. Даже в Киеве есть только один бассейн, где начинающие могут тренироваться бесплатно.

Нина Кожух, заслуженный тренер Украины, жалуется: «В Киеве за 20 лет ничего не построено. Хоть бы пару бассейнов, то была бы не одна Клочкова, не один Силантьев. У нас негде тренироваться. Нам негде учить, негде отбирать людей».

Юрий Чебан, олимпийский чемпион заплывов на каноэ на 200 метров рассказал: «Тренировочной базы вообще нет». Он завоевал золото благодаря спортивной злости, - признается каноист. И только потому, что успел немного потренироваться за границей. Только там украинец узнал, что весла стали легче, а каноэ - глубже.

Елизавета Брызгина, легкоатлетка, которая завоевала бронзу, рассказывает об условиях, в которых приходится тренироваться: «Очень тонкая, жесткая и старая дорожка - очень ноги забиваются и болят».

Каждая из двадцати украинских медалей одержана не «благодаря», а «вопреки всему». Чиновники говорят, что так было в последний раз: «Нам нужно много инвестировать в спортивную инфраструктуру, инвестировать в спорт больших достижений,» - пообещал вице-премьер Сергей Тигипко.

А премьер Николай Азаров, в свою очередь, поделился правительственными планами: «В ближайший год мы приступим к серьезной модернизации, создадим все условия для наших спортсменов».

Вкладывать государственные деньги, говорит Азаров, в первую очередь, надо в самые перспективные виды. Какие это - чиновники пока не знают.

Пока чиновники определяются, кому отсыпать золотые горы, спортсмены мечтают про горы обычные - снежные. Зимняя Олимпиада уже через два года. На лучшей украинской базе для лыжников в Верховине деревянным помостам по полвека, и то, что они вполовину короче современных - только полбеды.

фото, видео: НОК Украины, tsn.ua

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