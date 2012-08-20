ЦИК зарегистрировала избирательный список ПО «Рідна Вітчизна» И.Матиешина

КИЕВ. 18 августа. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от Политического объединения «Рідна Вітчизна», которое впервые принимает участие в парламентских выборах. Партийный список возглавляет известный меценат, председатель Политического объединения «Рідна Вітчизна» Иван Матиешин. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Много лет мы на себе ощущали последствия экспериментов так называемых «профессиональных политиков» и «профессиональных реформаторов». Но оставаться и в дальнейшем их заложниками и наблюдать за тем, как они уничтожают страну мы не будем! Время требует нового качества действий и новых политиков, которые знают, как сделать лучше жизнь людей в нашем государстве. Мы идем в политику, потому надежды украинцев не оправдали ни оранжевые, ни бело-сердечные, ни бело-синие», - сказал Иван Матиешин, комментируя причины участия партии в выборах.

По его словам, реальная экономическая ситуация и условия жизни людей в Украине резко противоречат рассказам власти об «улучшениях» и «достижениях».

«Семь миллионов здоровых, трудоспособных, образованных, квалифицированных украинцев, которые могли бы работать в Украине, выводят из кризиса другие государства, потому что их зарплата не дает возможности прокормить семьи», - подчеркнул политик.

«Очередные выборы дают шанс исправить ситуацию в нашем государстве. Права и времени на новые ошибки у Украины больше нет»- считает председатель Политического объединения «Рідна Вітчизна» Иван Матиешин.