На Кировоградщине пять белорусов пострадали в ДТП

{1-} Возле Голованевска Кировоградской области в 4.35 утра 19 августа произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль, в результате чего пострадали 5 граждан Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Украины.

Инцидент произошел на автодороге Ульяновка – Николаев. Столкнулись два легковых автомобиля. С травмами различных степеней тяжести были госпитализированы пять граждан Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе МинЧС в понедельник утром, после столкновения один из автомобилей загорелся. В 5.10 подразделением пожарно-спасательной службы Голованевского района пожар ликвидирован.

По данным спасателей, все пятеро пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Ранее Главред также сообщал, что вечером 11 августа в результате лобового столкновения автобуса с легковушкой пострадали как минимум 13 человек, из которых 8 – дети.

ДТП произошло в 23.36 11 августа в на 18-м км автодороги Одесса–Мелитополь–Новоазовск. Водитель микроавтобуса "Ford Transit" (Республика Беларусь) выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chery Amulet" (Украина).

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 13 человек: 5 граждан Российской Федерации (из них 3 детей), 5 граждан Украины(из них 3 детей) и 3 граждан Беларуси (из них 2 детей).

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