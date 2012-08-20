Экс-министр образования: языковой закон не поможет ни русскому, ни украинскому

20 августа 2012, 10:11

{1-} Подписанный Президентом закон «Об основах государственной языковой политики» не поспособствует изучению ни русского, ни украинского языка. Данный закон – политический, прежде всего, рассчитанный на мобилизацию русскоязычного населения страны на грядущих парламентских выборах

Об этом в комментарии «Главреду» заявил экс-министр образования Станислав Николаенко.

По его словам, «целевая аудитория», на которую рассчитана данная законодательная инициатива, понимает, что расширение прав русского языка – «не панацея от всех бед».

«Прежде всего, образование должно быть бесплатным и качественным. А просто язык – этого мало, если в аудиториях пусто, нет необходимого оборудования и учебных материалов», – отметил Николаенко.

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Экс-министр уверен, что каждый гражданин Украины обязан знать украинский язык, как государственный, русский и какой-нибудь третий (английский, немецкий, французский, испанский или другой). При этом он подчеркнул, что язык и языковые споры – это «политическая вавилонская башня», которая может помочь только развалить Украину».

 «Вводить сейчас региональные языки, ставить переводчиков по судам, милициям, переводить документацию на 13 языков... Так мы можем потерять очень много регионов Украины», – отметил политик.

 Что касается изучения украинского языка, Николаенко подчеркнул, что дети могут изучать его сегодня во всех учебных заведениях. Со взрослыми – сложнее. «Раньше существовала практика, когда при определённых советах создавали кружки для желающих выучить язык. Однако, к сожалению, сейчас эта практика не действует. Потому считаю, что при всех учебных заведениях нужно организовывать для старшего населения, особенно на востоке и юге Украины, курсы по изучению украинского языка», – подчеркнул экс-министр.

 У граждан Украины, желающих изучать русский язык, по мнению Николаенко, не должно возникнуть проблем с этим. Поскольку если родители хотят, чтобы их дети в школе изучали русский, достаточно 15 заявлений от родителей – будут открыты русские классы. «То же и для взрослых: они обращаются в учебное заведение с этой просьбой, в итоге комплектуются группы и организовывается обучение. При желании можно организовать кружки и секции. Для этого нужна лишь инициатива со стороны местных властей. Сами по себе эти вопросы не решатся», – рассказал эксперт.

фото: Вера Пидгайна, «Главред»

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