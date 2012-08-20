«Динамо» прилетело в Германию на игру с «Боруссией»

{1-} Делегация киевского "Динамо" вечером 19 августа отправилась в Германию, где уже 21 августа команде Юрия Семина предстоит сыграть с "Боруссией" (Менхенгладбах).
Как сообщает официальный сайт клуба «Динамо», киевляне будут жить в Дюссельдорфе, который находится в считанных километрах от Менхенгладбаха.
В матче против "Боруссии" Семин рассчитывает на 23 игроков, 18 из которых попадут в заявку на игру:
вратари: Максим Коваль, Денис Бойко, Георгий Бущан;
защитники: Тарас Михалик, Данило Силва, Бетао, Тайе Тайво, Айила Юссуф;
полузащитники: Олег Гусев, Огнен Вукоевич, Денис Гармаш, Андрей Богданов, Дуду, Нико Кранчар, Адмир Мехмеди, Мигель Велозу, Милош Нинкович, Лукман Аруна;
нападающие: Андрей Ярмоленко, Браун Идейе, Артем Милевский, Марко Рубен, Раффаэль.
Напомним, матч "Боруссия" - "Динамо" состоится 21 августа. Начало игры в 21:45 по киевскому времени, прямая трансляция на ТРК Украина.
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