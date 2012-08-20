Pussy Riot грозит еще один суд

В понедельник, 20 августа, Кунцевский суд Москвы проведет собеседование сторон по иску жительницы Новосибирска к участницам панк-группы Pussy Riot, с которых она требует компенсацию в размере 30 тысяч рублей за моральные страдания, якобы причиненные ей «панк-молебном» в храме Христа Спасителя.

Как следует из заявления, женщина является верующей и считает действия участниц панк-группы неприемлемыми, сообщает РИА Новости.

По нормам ГПК РФ, в ходе собеседования решается вопрос о подготовке процесса по гражданскому делу, в частности, судья разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности, уточняет исковые требования заявителя и узнает, какие имеются возражения у ответчика или его представителя, решает вопрос о том, нужно ли привлекать к делу соответчиков и третьих лиц, а также проводить экспертизы. Кроме того, в ходе собеседования ставится вопрос о том, могут ли стороны достигнуть мирового соглашения.

Ранее «Главред» сообщал, что пять девушек в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели панк-молебен. ВИДЕО с выступлением было выложено в интернет и вызвало большой общественный резонанс.

Хамовнический суд Москвы 17 августа приговорил трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве.

фото: ohnbatchelorshow.com

Аналитика по теме:

Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

Новости по теме:

Приговор Pussy Riot обойдется России в сотни миллионов долларов - эксперт

Русская церковь попросила власти о милосердии к Pussy Riot

Pussy Riot дали 2 года тюрьмы

Опубликовано настоящее видео панк-молебна Pussy Riot и их сравнения с Христом