ДТП на Полтавщине: 2 человека погибли, 7 - ранены

В воскресенье, 19 августа, в Полтавской области на дороге Миргород - Хорол произошло ДТП: легковушка столкнулась с микроавтобусом, в результате 2 человека погибло, 7 - ранено, среди них - дети.

ДТП произошло около 19.00, когда 31-летний водитель легкового автомобиля Ford допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen. Об этом со ссылкой на центр пропаганды МЧС в Полтавской области сообщает «Интерфакс-Украина».

В результате ДТП водитель легковушки и его 32-летний пассажир погибли на месте. В микроавтобусе пострадали семеро человек, в том числе дети 2 и 9 лет. Пострадавшие госпитализированы в Миргородскую ЦРБ.

Ранее «Главред» сообщал, что в Глобино Полтавской области при столкновении иномарки с КамАЗом погибло 8 человек. Водитель Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на обочину и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля КамАЗ, который стоял на обочине дороги. В результате ДТП в легковом автомобиле погибло 8 человек.

фото: пресс-служба УГАИ

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