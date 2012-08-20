В Мелитополе мясо, зараженное сибирской язвой, попало в продажу

{1-} Мясо коровы погибшей от сибирской язвы в селе Вознесеновка Мелитопольского района Запорожской области попало в торговую сеть.

Как сообщили в пресс-службе Мелитопольского горисполкома, эта информация была озвучена в ходе экстренного выездного совещания руководства Запорожской облгосадминистрации, Мелитопольской райгосадминистрации, и Мелитополя, передает УНИАН.

«Единичный случай падежа крупного рогатого скота был зафиксирован в селе Вознесенка на пастбище, позже лабораторные исследования показали, что полуторагодовалая телка была инфицирована сибирской язвой. При этом, до выяснения причины гибели животного, сельчане попытались реализовать мясо. Как установили правоохранители, 2 кг опасной говядины приобрели жители Мелитополя, и почти полностью успели употребить их в пищу, еще 10 кг - попали на одну из баз отдыха Кирилловки», - цитирует пресс-служба, озвученные в ходе выездного совещания данные.

Согласно официальным данным мэрии Мелитополя, после установления факта реализации мяса погибшего животного через торговую сеть «были приняты меры для розыска горожан, которые купили мясо и к середине субботы, 18 августа, эти люди были найдены. Их тут же осмотрели медики и назначили профилактическое лечение, как и трем работникам магазина «Евгения» на Новом Мелитополе, где было реализована говядина». По информации заведующей эпидотделом Мелитопольской городской санэпидемстанции Ларисы Сапрыкиной, эта торговая точка была опечатана, а позже из нее были изъяты другие продукты, которые соседствовали на прилавке с инфицированным мясом, в помещении была проведена дезинфекция. В связи с объявлением карантина по сибирской язве на территории Мелитопольского района, в городе ужесточен контроль над реализацией мясных и молочных продуктов в торговой сети и на рынках.

В Запорожской области в селе Вознесенка Мелитопольского района у погибшей коровы обнаружена смертельно опасная болезнь - сибирская язва

«Лабораторные исследования подтвердили, что причина смерти коровы - сибирская язва. В селе введен карантин. В районе проводится вакцинация животных», - говорится в сообщении.

По информации эпидемиологов, сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь для животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные — кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.

фото: vesti.ru

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