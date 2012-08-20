Опубликовано видео, как в Сербии спорткар врезался в толпу зрителей

{1-} В Интернете появилось видео аварии, произошедшей во время автогонок в Сербии, когда спортивный автомобиль врезался в толпу зрителей. Сразу погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. По пути в больницу Белграда скончалась еще девушка. Состояние четвертого пострадавшего опасений не вызывает.

Напомним, представитель больницы Елена Ракович, куда доставили пострадавших, происшествие случилось в районе горного массива Тара, где проходили гонки Тара-2012», в которых участвовало 50 автомобилей, сообщает сербский телеканал В92.

ЧП на авторалли в Харькове: гонщик слетел с трассы и сбил людей (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе мероприятия спортсмен из Боснии и Герцеговины Бранимир Симич потерял контроль над машиной и врезался в толпу. По факту произошедшего полиция ведет проверку, после которой будет принято решение, возобновлять или нет гонку.

Ранее «Главред» сообщал, что в Харькове проходили трековые зимние автогонки, во время которых автомобиль вылетел с трассы и сбил двух женщин (ФОТО, ВИДЕО). Позже одна из них скончалась.

Фото, видео: auto.blog.rs, youtube.com

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