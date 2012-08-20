Глава греко-католиков решил подружиться с патриархом Кириллом

{1-} Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) заявил, что без диалога с Московским патриархатом невозможно остановить русификацию Украины и украинофобию в России.

Так он комментировал визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Польшу, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы тоже должны идти таким путем определенного примирения, потому что без этого мы не построим будущего. Без этого невозможно остановить русификацию в Украине и украинофобию в России», - сказал Святослав в Коломые Ивано-Франковской области.

Патриарх УГКЦ доволен, что состоялась встреча между московским патриархом и польской римо-католической церковью и начался процесс примирения между двумя народами.

Глава УГКЦ также считает позитивным то, что патриарх Кирилл начал общаться «не только с главой всей католической церкви, но и с главой локальной церкви».

«А, следовательно, делается определенный шаг для того, чтобы что-то менять даже внутри православной церкви, католической церкви в направлении к взаимному прощению и примирению», - пояснил Святослав.

Он выступает за диалог с Московским патриархом. «Я бы очень хотел, чтобы подобная вещь состоялась и в Украине. Во-первых, нам бы было очень приятно, если бы начался наконец личный диалог на уровне наших церквей. Чтобы Московский патриарх признал как своего собеседника Украинскую греко-католическую церковь. Потому что до этого времени о нас говорят только со Святейшим Отцом в Ватикане почти всегда без нас», - отметил глава УГКЦ.

При этом он напомнил, что уже инициировал такой диалог и УГКЦ к нему готова.

«Ждем ответа от наших будущих партнеров, и пусть им и нам в этом поможет Господь Бог», - заключил архиепископ Святослав.

Ранее «Главред» сообщал, что предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл впервые за всю историю посетил с визитом в Польшу.

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