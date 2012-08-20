Священник РПЦ снял с себя сан, протестуя против приговора Pussy Riot

{1-} После того, как Хамовнический суд Москвы вынес приговор и дал 2 года тюрьмы участницам панк-группы Pussy Riot, заштатный клирик Тамбовской епархии Русской православной церкви Сергей Баранов в знак протеста против решения суда снял с себя сан.

По его мнению, инициатором дела о панк-молебне стал Московский патриархат, сообщает «Эхо Москвы».

«Находиться в одной Церкви с лжецами, стяжателями и лицемерами считаю для себя совершенно невозможным», - заявил он в своем обращении на имя патриарха Кирилла.

Заштатный клирик считает позорными события вокруг суда над Pussy Riot, сам приговор называет неправосудным и просит снять с него священный сан. Заявление диакона взорвало весь интернет. Свое обращение к предстоятелю РПЦ он разместил на своей страничке в Facebook.

«Святое православие превращается в православный фундаментализм, чего так настойчиво добиваются сами церковные иерархи, не разумея пагубных последствий», - пишет Баранов. Он считает, что «в 21 веке в светской и якобы правовой и демократической стране фактически состоялся суд церковной инквизиции».

Однако в РПЦ категорически опровергли заявление Баранова о том, что приговор суда, был основан на некоем решении церковного суда. В РПЦ эти слова назвали "бредом", хотя и опечалились отказом клирика от церковного сана.

фото: echo.msk.ru

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