В Одессе сгорели четыре элитных особняка

В ночь на понедельник, 20 августа, в Одессе произошел масштабный пожар, в результате которого были повреждены четыре дорогих частных дома.

Огонь полыхал в частном секторе между 8-й и 9-й станциями Большого Фонтана, сообщает «Думская».

Также свидетели утверждают, что спасателям было сложно подъехать к одному из домов, из-за того что тот находился в глубине квартала. Кроме того, по их словам, во время пожара произошел взрыв газового баллона.

При этом одесситы утверждают, что один из домов принадлежит депутату. Владения были обнесены трехметровым забором и находились под охраной, сообщает «Репортер».

«Горит дом, по слухам, депутата. Если стать перед 9-этажкой, перед вами будет трехметровый забор с охраной... Какие баллоны? В домах, стоящих не один миллион? А стреляет шифер», - сообщает очевидец.

Однако в пресс-службе облМЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время уточняется предварительная причина возгорания и число поврежденных сооружений. Очевидцы же предполагают, что причиной стало короткое замыкание.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 июля в Одессе в 9-этажном доме по улице Щорса на 4-м этаже загорелась квартира. 40 человек удалось эвакуировать, двое – погибли.

фото: taki-da-odessa

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