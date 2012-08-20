На Азовском море катер отрезал мужчине ногу

{1-} В воскресенье, 19 августа, в Бердянске Запорожской области в акватории Азовского моря произошло ЧП - проплывающий мимо катер отрезал ногу мужчине.

Об этом со ссылкой на местных медиков сообщает портал «Запорожье. Комментарии».

В Бердянскую горбольницу был доставлен 68-летний местный житель с диагнозом «травматическая ампутация правой голени, перелом костей левой голени».

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Пострадавший рассказал, что он купался в море возле базы отдыха «Южная», расположенной по ул. Макарова в Бердянске. Мимо него проплывал катер, винт которого «прошелся» по обеим ногам пенсионера.

В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении больницы, а сотрудники милиции выясняют хозяина катера и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Главред» сообщал, 10 августа что в поселке Мелекино Донецкой области, в акватории Азовского моря, напротив базы отдыха «Чайка», катер переехал женщину, в результате чего она потеряла обе ноги. В настоящее время 63-летняя женщина находится в реанимации мариупольской городской больницы №9.

фото: yapfiles.ru

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