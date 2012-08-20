Завтра в Украине будет дождливо и жарко до 35 градусов

{1-} Во вторник, 21 августа в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

Об этом «Українським новинам» сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов, в Закарпатье +30...+35 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +11...+16 градусов, днем +17...+22 градуса.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +32...+34 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов, на севере Левобережья +16...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, на побережье морей до +22 градусов, днем +25...+30 градусов, в Одесской области +30...+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Ялте кратковременный дождь, температура ночью +19...+21 градус, днем +26...+28 градусов.

20 августа температура воды в Черном и Азовском морях +21...+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

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