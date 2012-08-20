В ДТП на Запорожье заживо сгорел человек

{1-} Во воскресенье, 19 августа, поздним вечером в Запорожской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Харьков - Симферополь заживо сгорел мужчина, еще три человека госпитализированы.

Авария произошла на 278-м километре трассы. Об этом со ссылкой на управление ГАИ ГУ МВД в Запорожской области сообщает УНИАН.

Трагедия произошла около 23.00, когда, по предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Galant, ехавший в сторону Симферополя, не выдержав дистанцию и безопасную скорость, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Opel Omega, в результате чего ударенный автомобиль загорелся.

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«Трое людей, находившихся в салоне, смогли выбраться, один погиб – сгорел в автомобиле», - сообщили в ГАИ. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего.

Трое пострадавших (семья из Харьковской области), сумевших выбраться из горящего авто, госпитализированы с ожогами и травмами в центр экстремальной медицины и скорой помощи г. Запорожья.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Главред» сообщал, что в Запорожской области в Бердянском районе недалеко от села Луначарское произошло столкновение легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 6 человек, среди них двое детей 2003 и 2006 г.р.

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