Москаль обвинил милиционера в изнасиловании сироты и вспомнил о суде Линча

{1-} Нардеп-нунсовец, первый зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль заявил, сотрудник милиции изнасиловал воспитанницу интерната, а власти Черновицкой области скрывают этот факт милиции, поэтому просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело по этому факту.

Об этом говорится в заявлении депутата, опубликованном на его сайте.

Как утверждает Москаль, в августе этого года во время отдыха группы детей-сирот в детском лагере села Банилов-Подгорный Сторожинецкого района Черновицкой области одна из воспитанниц пропала на три дня, а когда была найдена, рассказала, что ее насильственно удерживал и насиловал милиционер, работник Сторожинецкого райотдела внутренних сил, который охранял лагерь.

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По словам нардепа, о происшествии он узнал из коллективного обращения, которое поступило в его адрес от жителей Сторожинецкого района.

Москаль также утверждает, что управление образования Черновицкой облгосадминистрации и руководство милиции решили скрыть преступление, никаких официальных заявлений не писать, а сотрудника милиции, охранявшего лагерь, уволить с работы задним числом.

По словам нардепа, он владеет информацией, что воспитанники школы-интерната, не видя никакой реакции со стороны властей и правоохранительных органов на преступление, готовят самосуд над милиционером.

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