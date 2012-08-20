В Кыргызстане пограничник расстрелял пятерых сослуживцев

{1-} В Иссык-Кульской области Кыргызстана произошло ЧП - военнослужащий расстрелял пятеро своих сослуживцев и сбежал с оружием в руках. Инцидент произошел на погранзаставе Каракольского погранотряда «Эчкили-Таш».

Кроме того, чабаны смогли спасти троих пограничников, сообщает «Аки-пресс».

Застава находится в 20 км от границы с Казахстаном и в данное время пограничники и милиционеры ведут розыск беглеца.

Также сообщается, что рядовой захватил оружие и автомашину «Нива» начальника поста, после чего скрылся.

На посту, обычно расположенном на высокогорной местности, пограничники проводят по 15 дней, охраняя границу. Женщины, находясь там, готовят для военнослужащих пищу.

Ранее «Главред» сообщал, что в Казахстане на погранзаставе «Арканкерген» пограничник расстрелял 12 военнослужащих и местного егеря. Позже появилась версия о причастности к их смерти VIP-браконьеров во главе с высокопоставленным сотрудником спецслужб генералом Кайратом Сатыбалды, который приходится племянником президенту Нурсултану Назарбаеву.

фото: obozrevatel.com

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