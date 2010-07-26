Среди 19 погибших на фестивале в Германии украинцев нет (ФОТО)

Среди погибших и пострадавших гостей музыкального фестиваля «Парад любви», который проходил в городе Дуйсбург (Германия), украинцев нет, информирует «Интерфакс-Украина». «Наше посольство в Германии сообщило, что среди 19 погибших и 340 травмированных украинцев нет», - сообщили в пресс-службе МИД Украины. Ранее полиция немецкого города Дуйсбурга сообщила о смерти как минимум 19 гостей музыкального фестиваля «Парад любви». Люди погибли в давке, причиной которой стали попытки властей остановить тысячи людей, которые пытались проникнуть на территорию проведения «Парада любви». Фото: Life News.