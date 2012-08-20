Артема Милевского продали в «Трабзонспор» - СМИ

{1-} Форвард киевского «Динамо» Артем Милевский до конца летнего трансферного окна может перейти в турецкий «Трабзонспор».

Об этом, ссылаясь на информацию турецких СМИ, сообщает «Динамо» от Шурика».

Как выяснили турецкие журналисты руководство «Трабзонспора» сумело достигнуть принципиальной договоренности с «Динамо» по трансферу Милевского.

Теперь осталось убедить самого Милевского подписать контракт с турками.

Сообщается, что на переговоры с нападающим сборной Украины вскоре прилетит главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.

За переход Милевского «Динамо» получил 7 миллионов евро, а самому форварду будет предложен трехлетний контракт с заработной платой в 2 миллиона евро за сезон.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Милевский вошел в символическую сборную Евро-2012 худших игроков, при этом он регулярно попадает в светские новости.

фото: dynamo.kiev.ua

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