Артема Милевского продали в «Трабзонспор» - СМИ

{1-} Форвард киевского «Динамо» Артем Милевский до конца летнего трансферного окна может перейти в турецкий «Трабзонспор».
Об этом, ссылаясь на информацию турецких СМИ, сообщает «Динамо» от Шурика».
Как выяснили турецкие журналисты руководство «Трабзонспора» сумело достигнуть принципиальной договоренности с «Динамо» по трансферу Милевского.
Теперь осталось убедить самого Милевского подписать контракт с турками.
Сообщается, что на переговоры с нападающим сборной Украины вскоре прилетит главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.
За переход Милевского «Динамо» получил 7 миллионов евро, а самому форварду будет предложен трехлетний контракт с заработной платой в 2 миллиона евро за сезон.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Милевский вошел в символическую сборную Евро-2012 худших игроков, при этом он регулярно попадает в светские новости.
фото: dynamo.kiev.ua
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