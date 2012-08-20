МВД назвало заявление Москаля об изнасиловании сироты предвыборным трюком

{1-} В черновицкой милиции называют заявление нардепа-нусовца Геннадия Москаля об изнасиловании девочки-сироты сотрудником милиции «предвыборным трюком, основанным на полном маразме», однако назначили проверку этой информации.

Об этом начальник УМВД в Черновицкой области генерал-лейтенант Николай Харабара заявил в комментарии УНИАН.

«Со всей ответственностью могу вам заявить – никакого изнасилования ребенка не было, тем более сотрудником милиции. Также мы никого не увольняли из правоохранительных органов. К нам никто не обращался из родителей по поводу изнасилования ребенка, мы не получали никаких заявлений и потому странно, что такие обращения проскакивают у политика Москаля, а к нам, правоохранительным органам, никто не обращается», - отметил руководитель буковинской милиции.

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По его словам, «если бы изнасилование ребенка сотрудником милиции произошло, областное управление образования сразу забило бы тревогу, и эта информация распространилась бы мгновенно среди людей, однако ничего подобного не было».

В то же время, по словам Харабары, «несмотря на всю абсурдность сообщения», он дал команду немедленно создать следственно-оперативную группу, в которую также входит квалифицированный психолог. Группа выехала в указанный лагерь в село Банилов-Подгорный Сторожинецкого района, где будет опрошен каждый ребенок и взяты у них показания.

«Собранные по разным направлениям результаты работы этой группы мы немедленно обнародуем в СМИ, но для меня лично здесь все понятно. Это не первый случай, когда генерал Москаль готовит свои сообщения на основе провокаций и слухов, а затем садится в лужу позора», - сказал Харабара.

Ранее «Главред» сообщал, что Москаль заявил: сотрудник милиции изнасиловал воспитанницу интерната, а власти Черновицкой области скрывают этот факт милиции, поэтому он просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело по этому факту. По словам нардепа, он владеет информацией, что воспитанники школы-интерната, не видя никакой реакции со стороны властей и правоохранительных органов на преступление, готовят самосуд над милиционером.

фото: mvs.gov.ua

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