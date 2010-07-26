Подчиненный Азарова утверждает, что у него не угоняли Bentley

Министр охраны окружающей природной среды Украины Николай Злочевский опровергает сообщение некоторых СМИ о том, что задержанный венгерскими полицейскими на границе с Сербией Bentley принадлежит его семье. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». «К истории с угнанным в Милане Bentley, который принадлежит форварду итальянского «Интера» Самуэлю Это`О, я не имею не малейшего отношения. Машина, принадлежащая нашей семье, находится в гараже», - говорит Злочевский. По словам министра, если верить прессе, то автомобиль итальянского форварда был угнан в марте этого года. «Моя машина куплена намного раньше. Что же касается доходов моей семьи, то все они задекларированы. А декларация опубликована в СМИ», - отметил он. Злочевский подчеркнул, что «уважает право журналистов на информацию, но уважающие себя издания не должны создавать дешевые сенсации, учитывая летний период и отсутствие новостей». Как сообщалось ранее, 22 июля венгерская полиция задержала двух украинцев на границе с Сербией, которые передвигались на Bentley с киевскими номерами. По описанию машина соответствовала угнанной ранее у нападающего миланского «Интера» Самюэля Это'О. Некоторые СМИ сообщили, что номерные знаки на автомобиле Bentley зарегистрированы на имя Натальи Злочевской - жены министра охраны окружающей среды.