Семин: хорошие игроки из «Боруссии» ушли - пришли очень хорошие

{1-} Накануне поединка в Лиге чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин заявил, что его команда хорошо поработала над своими ошибками.

Об этом он заявил на традиционной пресс-конференции, сообщает sport.ua.

«Основную тактику игры «Боруссии» мы понимаем. Хорошие игроки ушли, очень хорошие пришли», - отметил Семин.

По словам наставника киевлян, его команда очень уважает своего будущего соперника.

«Завтра встречаемся с одной из сильнейших команд Германии. К «Боруссии» относимся с большим уважением, нас ждут два тяжелых матча, полных борьбы. Подготовку к завтрашнему поединку мы, как обычно, вели через матчи чемпионата», - отметил Семин.

По словам наставника «Динамо», после в Полтаве от «Ворсклы» команда хорошо поработала над ошибками.

Отдельно Семин рассказал об игроках, которые приехали на матч в Германию.

«Приехали 23 игрока. Мы выберем тех, кто завтра будет играть. Почему приехали в расширенном составе? Потому что нам нужно сейчас держаться вместе. Это серьезнейший матч и даже те футболисты, которые не будут играть, должны быть с нами», - подчеркнул наставник киевлян.

Также тренер отметил, что поездка Сергея Реброва на матч Кубка Германии не была напрасной. Впечатления своего помощника Семин описал так: «Команда обладает своим стилем. Они много и хорошо играют в пас. Получают от этого удовольствие. Главный их показатель – комбинационная игра».

Что касается шансов на выход в основной раунд Лиги чемпионов, то, по словам Семина, до начала игры никаких преимуществ ни у одной из команд нет.

«Я думаю, нет никаких преимуществ сейчас. Ни для нас, ни для «Боруссии». Перед игрой шансы – 50 на 50», - резюмировал главный тренер «Динамо».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в последнем квалифай-раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» 21 и 29 августа встретится с менхенгладбахской «Боруссией».

Фото: football.sport.ua

Новости по теме:

«Динамо» - «Фейеноорд»: киевляне побеждают дважды

«Ворскла» сенсационно обыграла «Динамо»: видео гола

Соперник «Динамо» по Лиге чемпионов победил в матче Кубка Германии

Тренер «Боруссии»: мы очень похожи на «Динамо»