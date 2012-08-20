На Кубани судят кровавую банду Цапка: ее главарь беспокоится о своих коровах

{1-} На Кубани начинается суд над бандой Сергея Цапка, которую подозревают в убийствах 19 человек, среди которых четверо детей.

Первое заседание Краснодарского суда прошло в закрытом режиме. Решались процессуальные вопросы: большинство подсудимых потребовали, чтобы их дело рассматривалось коллегией присяжных – суд удовлетворил это ходатайство, передает «Интерфакс».

Как стало известно, организатор множества убийств, Сергей Цапок, которому грозит высшая мера наказания, больше всего переживает за судьбу своих сельскохозяйственных угодий и породистого стада коров.

Отметим, что российские СМИ неоднократно писали о крайней жестокости банды и приводили страшные подробности резни в станице Кущевской.

Примечательно, что именно Сергей Цапок первым дал показания следствию, а его подручные начали говорить позже, понимая, что молчать бесполезно. До этого участники резни долго верили во всемогущество своего босса.

Как известно, самую кровавую расправу банда провела в ноябре 2010 года в станице Кущевской, в доме фермера Аметова – ее жертвами стали сразу 12 человек.

Десятки других преступлений были раскрыты именно в ходе расследования этой массовой резни. На скамье подсудимых в итоге оказались шестеро – главарь банды, бизнесмен и экс-депутат райсовета Сергей Цапок, его дядя Николай Цапок, а также Вячеслав Цеповяз по кличке Злодей, Владимир Алексеев (Беспредел), Игорь Черных (Амур) и Владимир Запорожец (Камаз).

Отметим, что адвокаты обвиняемых попросили выделить им 10 месяцев на ознакомление с делом. Их просьба объясняется тем, что они прибыли из Москвы и Петербурга и взялись представлять интересы потерпевших на безвозмездной основе, поскольку никто из кубанских адвокатов, не захотел участвовать в процессе.

Фото: кадр НТВ

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