Госпитализированы люди, обрабатывавшие тушу погибшей от сибирки коровы

{1-} В Запорожской области с высокой температурой госпитализированы два человека, которые обрабатывали тушу коровы, павшей 15 августа от сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

«Как сообщил стажер на должность заместителя председателя облгосадминистрации Игорь Шишка, два человека, которые непосредственно обрабатывали тушу коровы, госпитализированы с признаками повышения температуры тела», - сообщили в пресс-службе со ссылкой на И.Шишку.

Также пресс-служба сообщает, что на данный момент 26 человек, которые, как установлено, «имели контакт с мясом больного сибирской язвой животного», проходят профилактическое лечение.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области 15 августа была обнаружена мертвая корова.

Ветеринары, согласно принятой процедуре, взяли образцы тканей мертвого животного для исследований, однако не дождавшись результатов анализов, часть мяса была продана на рынке Мелитополя.

По результатам тестов, в организме коровы был обнаружен возбудитель опаснейшего заболевания – сибирской язвы.

Позже все найденное мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено, а в селе Вознесенка введен карантин.

После обнаружения сибирской язвы в Запорожской области прокуратурой было возбуждено уголовное дело.

фото: vesti.ru

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