Олимпийцы недовольны отношением к ним

{1-}Спортсмены Олимпийской сборной Украины не хотят быть средством добывания медалей и требуют уважения к себе и тренерам. Спортсмены-легкоатлеты просят главу Госслужбы молодежи и спорта Равиля Сафиуллина разобраться с ситуацией вокруг подготовки к Олимпиаде.

По информации источников, олимпийцы написали письмо Сафиуллину, сообщает "Украинская правда".

"Мы, спортсмены, совершенно не видим взаимопонимания, взаимоуважения и поддержки со стороны руководства", - пишут спортсмены.

"Мы не хотим, чтобы к нам относились как к средству добывания медалей. Мы хотим, чтобы к нам относились как к профессионалам. Мы не машины! Мы хотим, чтобы уважали наших тренеров. Их осталось не так уж много", - отметили они.

Олимпийцы добавили, что просят "нормального, современного, принятого во всем мире уровня обеспечения подготовки сборной".

"Нам не достаточно гречневой каши и салатика для полноценного питания. Мы знаем, что в этом году правительство выделило на подготовку олимпийцев в 2 раза больше денег, чем обычно. Но поверьте, мы этого не почувствовали! В команде практикуется принцип руководства, направленный на унижение личности. Практикуются запугивания и дискредитация тренеров и спортсменов", - заявили они.

"В такой обстановке очень трудно тренироваться и показывать высокие результаты!", - добавили спортсмены.

Как известно, перед Олимпиадой разгорелся скандал вокруг подготовки легкоатлетической сборной Украины. Журналисты узнали, что спортсменов не обеспечивают нормальным питанием, тренажерами и даже качественной питьевой водой.

Фото: tsn.ua

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