Регионалка требует с журналистки деньги за перепечатанное откровенное фото

{1-}Депутат Днепропетровского городского совета от Партии регионов Светлана Епифанцева стала участницей скандала, после того как выложила в соцсети собственное фото в нижнем белье, а столичная журналистка Марина Фролова перепубликовала фото в своем ЖЖ, говорится в сюжете ТСН.

Откровенное фото, на котором депутат в рубашке и трусах позирует, сидя на подставке для телевизора, она удалила уже на следующий день, однако за это время успела стать интернет-знаменитостью.

Епифанцева теперь требует от журналистки 1100 долларов и обещает подать на нее в суд.

На данный момент Епифанцева отдыхает за границей и трубку не берет. И ее защищают подруги. Так, экс-жена известного бизнесмена Наталья Витвицкая поддержала Епифанцеву с судебным иском.

"Она человек достойный и занимает довольно серьезную должность - и я не думаю, что у нее будут проблемы - из-за некой журналистки с дешевыми амбициями", - заявила Витвицкая.

По словам самой регионалки Фроловой грозят "проблемы".

"Вы же понимаете, что такое сегодня Партия регионов. Вам нужна была эта головная боль - вы ее заработали. Вы задели меня - мне по барабану - а вот то, что вы затронули Партию регионов - вот это вам проблемы", - заверила регионалка.

В свою очередь регионалка Елена Бондаренко считает, что Епифанцева не имела права прикрываться именем партии и портить ее репутацию.

"Интернет - свободное пространство, нечего было вывешивать такие фотографии", - заявила она.

Фото, видео ТСН

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