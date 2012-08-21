На Житомирщине обнаружили ядовитых пауков-тарантулов

{1-}В Житомирской области обнаружили ядовитого паука-тарантула, который водится только в южных областях. Об этом сообщили жители в микрорайоне Крошня, а жители одного из сел утверждают, что от его укуса умер теленок.

В частности, в одном из сел, по словам местных жителей, умер теленок, выпивший воду, в которую упал паук . Животное погибло мгновенно - у него парализовало все внутренние органы, сообщает Первый Житомирский информационный портал.

Однако это уже не первый случай, когда жители Житомирской области замечают ядовитых пауков. При этом обычное место обитания тарантулов - южные области и Крым, но одна из возможных причин появления пауков в центре Украины - глобальное потепление.

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Тарантул - теплолюбивый паук, преимущественно проживает в южных степных районах. Но повышение среднемесячных температур расширяет территории их проживания. На Полесье начали встречать и дорожную осу, в частности аноплия самарского.

Тарантул ядовит, человека кусает редко. Укус вызывает локальную припухлость и сильные болевые ощущения, место укуса рекомендуется прижечь спичкой. Кроме того, именно в августе, по словам медиков, яд пауков становится особенно ядовитым, и они проявляют активность.

Фото 1.zt.ua

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