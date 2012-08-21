Погибший в Нью-Йорке бомж оказался миллионером

{1-}В Нью-Йорке полиция расследует загадочные обстоятельства смерти бездомного, который оказался обладателем коллекции фотографий стоимостью $1 млн. Как сообщает газета Тhe New York Post, 55-летний нищий по имени Говард Фрэнк просил подаяние у одной из синагог Бруклина.

Иногда он рассказывал прохожим о своем прошлом и хвастал тем, что является дальним родственником известного раввина.

По данным свидетелей, в последнее время он также рассказывал о преступниках, которые угрожают ему убийством, если он не заплатит им $17 тысяч, пишет NEWSru.co.il.

28 июня мертвое тело Фрэнка было выловлено из канала Гованус, и местная полиция начала расследование по факту смерти. Основными версиями были суицид или несчастный случай.

Однако вскоре выяснилось, что 55-летний бомж являлся обладателем уникальной коллекции фотографий кинозвезд стоимостью в $1 млн. Фрэнк начал собирать свою коллекцию в 50-х годах прошлого столетия. Среди снимков - десятки тысяч фото комической актрисы Люсиль Болл.

Друг покойного Генри Хьюз рассказал журналистам, что для хранения этой коллекции Фрэнк арендовал складское помещение и задолжал арендаторам плату за пять последних лет.

Ряд других свидетелей по данному делу намекнули полицейским на возможную связь покойного с сектой сатмарских хасидов, что, по их мнению, и привело к трагическим последствиям.

Они также утверждают, что Фрэнк не мог покончить с собой таким образом, поскольку панически боялся воды, а данные криминалистов свидетельствует о наличии воды в легких, что означает утопление.

Фото Корреспондент.net

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