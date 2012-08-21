В Праге установлен абсолютный температурный рекорд

{1-}Необычно жаркая погода установилась в эти дни в Чехии - в Праге в понедельник установлен абсолютный температурный рекорд, 40,4 градуса Цельсия в тени. Об этом сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на данные Национальной государственной гидрометеослужбы.

«В микрорайоне Прага-Запад метеорологи зафиксировали температуру 40,4 градуса, что на 0,2 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1983 году», - рассказала представитель гидрометеослужбы Чехии.

В городе Пршибрам столбик термометра поднялся до отметки 37,6 градуса, что на 5,8 градуса больше рекорда 1892 года.

В окрестностях Бероуна также была зафиксирована рекордно высокая температура - 38,7 градуса, побит рекорд 69-летней давности.

В Устецком крае в Доксанах установилась тропическая жара - 39,3 градуса.

Чешские власти предупреждают граждан об опасности возникновения лесных пожаров.

Чешские железные дороги ограничили скорость движения поездов на семидесяти участках по всей стране, так как при такой жаре искривляется железнодорожная колея.

Чешская почта в понедельник предоставила части своих сотрудников выходной день, водители общественного транспорта по всей стране получили бесплатные прохладительные напитки, пишет РИА Новости.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии Петр Павел распорядился сократить рабочий день для военнослужащих.

Ранее сообщалось, что минувшие выходные стали самыми жаркими в странах Западной Европы с августа 2003 года, когда из-за рекордно высокой температуры погибли около 30 тысяч человек.

Ранее Главред также сообщал, что по прогнозам синоптиков, в 2013 году Украину ждет затяжная зима, которая почти сразу перейдет в рекордно жаркое лето. Причиной тому, по мнению экспертов, небывалая активность Солнца.

По мнению метеорологов, следующим летом жара может побить все прежние рекорды.

Фото ukrpes.net

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