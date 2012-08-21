Жерар Депардье подал жалобу на автомобилиста, который обвинил его в избиении

{1-} Известный французский актер Жерар Депардье подал жалобу в полицию в связи с опасным вождением, которое на улице Парижа продемонстрировал автомобилист, несколькими днями ранее обвинивший в нанесении побоев. Об этом сообщил пресс-секретарь Депардье - Франсуа Жеррар.

По данным местных СМИ, 12 августа в самом центре Парижа, на одной из узких улочек, между 62-летним Депардье, ехавшим на скутере, и автомобилистом произошла ссора, которая переросла в драку, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате, как пишут парижские газеты, Депардье нанес водителю автомобиля удары. Несколько дней назад автомобилист обратился в парижскую прокуратуру с требованием наказать Депардье за побои.

Актер подтвердил, что «нанес автомобилисту несколько ударов, однако такая реакция может быть оправдана грубыми нарушениями правил дорожного движения, которые допустил автомобилист», передает.

«Моя реакция действительно была жесткой, потому что я испугался за свою жизнь. Его невнимательность и халатное поведение на дороге могли стоить мне жизни», - сказал Депардье.

Ранее «Главред» сообщал, что звезда французского и мирового кинематографа не в первый раз попадает в подобную ситуацию. В 2009 году актер был доставлен в комиссариат 6-го округа Парижа за причинение ущерба частной собственности - он умышленно поцарапал автомобиль. Однако тогда конфликт был улажен мирным путем. Четырьмя годами ранее Депардье избил настырного папарацци, докучавшего ему и его семье.

фото: lb.ua

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