Бойня в венесуэльской тюрьме: погибли 25 заключенных

{1-} Как минимум 25 человек погибли в результате конфликта между заключенными в венесуэльской тюрьме «Йаре-1», сообщила министр по делам тюрем Ирис Варела. Еще 43 человека получили ранения, 14 из них - родственники заключенных, которые находились на территории тюрьмы в момент ссоры.

«Похоже, что поводом для возникновения конфликтной ситуации стал случайный выстрел, который произвел лидер одной из соперничающих группировок заключенных, - сказала глава пенитенциарного ведомства. - После этого все пошло по сценарию «Спасайся кто может», сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Варелы, ответственность за трагические события несут как те, кто «нажимал на курок», так и те, благодаря которым оружие оказалось на территории тюрьмы». Исходя из этого, ведется расследование как в отношении заключенных, принимавших участие в конфликте, так и служащих тюрьмы, сказала министр, пообещав назвать имена и фамилии.

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Подобные конфликты случаются в местных тюрьмах регулярно, поскольку в каждой из них существует доминирующая группировка заключенных, во главе которой стоит так называемый «пран» («пахан» в вольном переводе с испанского). «Пран» осуществляет в тюрьме абсолютную власть, собирая с каждого заключенного установленную им сумму денег. Если заключенный вовремя не выплачивает установленную ему дань, то подвергается издевательствам и унижениям, а может и просто лишиться жизни. Все это хорошо известно родственникам заключенных, которым по сути дела приходится содержать на свои средства тюремных паханов, превращающихся таким образом в настоящих богачей (в тюрьме может содержаться более тысячи заключенных, регулярно выплачивающих «прану» дань).

По данным неправительственных организаций, на протяжении прошлого года жертвами вооруженного насилия в венесуэльских тюрьмах стали 560 человек, еще полторы тысячи заключенных получили ранения. С января по июнь нынешнего года число убитых уже превысило три сотни.

Ранее «Главред» сообщал, что в начале 2012 года в Венесуэле зэки захватили почти 700 заложников и выдвинули к властям требования, связанные с условиями их содержания в тюрьмах.

фото: fakty.ictv.ua

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