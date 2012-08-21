Непогода оставила без электричества 323 населенных пункта

{1-} В ночь на вторник, 21 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 323 населенных пунктов в пяти областях.

Без электроэнергии остались 164 н.п. в Житомирской области, 90 - в Киевской, 54 – в Ровенской ,8 – в Черкасской и 7 – в Волынской, сообщает пресс-служба МЧС.

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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в понедельник из-за непогоды в трех районах Ровенской области (Дубровицком, Заречненском и Костопольском) были частично повреждены кровли 23 частных жилых домов и школы.

К аварийно-восстановительным работам привлечены подразделения МЧС и коммунальные службы района. Ситуация находится на контроле Теруправления МЧС в Ровенской области.

Ранее «Главред» сообщал, что ровно неделю назад, в ночь с 13 на 14 августа, в результате непогоды в 10 областях Украины было обесточено 345 населенных пунктов.

фото: mns.gov.ua

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