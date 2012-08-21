Врачи предупреждают о новой волне вирусных инфекций в Украине

{1-} Украинские медики прогнозируют, что в первые школьные дни нас ожидает новая волна вирусных инфекций. Поэтому, чтобы дети не болели, приучать их к школьному режиму советуют уже с сегодняшнего дня - заставлять раньше засыпать, есть много овощей и фруктов, и забрать их от компьютеров.

Такие последние десять дней лета улучшат иммунитет школьника, сообщает ТСН.

Однако иммунологи не могут порадовать родителей - дети болели и будут болеть, пока привыкнут к коллективу.

Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий предупредил: «Не ищите таблеток от того, чем он будет болеть. Каждый из них привезет инфекцию с моря, поезда, или со двора».

Вместо таблеток для иммунитета школьника главный детский иммунолог Киева советует фрукты и овощи в большом количестве. Легче противостоять недугам детям, которые много двигаются, купаются и любят зарядку.

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Накануне 1 сентября украинские медики предостерегают родителей - самый простой способ передачи вируса - вытерли нос и взялись за ручку школьного туалета. Поэтому родителям настоятельно советуют обязательно научить детей как можно чаще мыть руки в школе.

Гастроэнтерологи родителей успокаивают - стандарты школьной пищи, разработанные в Украине - часто даже лучше, чем домашнее однообразное детское меню. Зато на школьный перекус советуют давать орехи и фрукты.

Специалист института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева Виктория Шкурко советует родителям: «В школу детям необходимо давать продукты, которые имеют длительный срок хранения - не два часа и не три. Например, колбаса, которая дается ребенку в школу, должна быть не вареная. А если это вареная, то желательно, чтобы была сосиска, потому что она уже порционована. Можно дать ребенку в школу сок или молоко в пакетике».

фото, видео: clinika7ya.ru, tsn.ua

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