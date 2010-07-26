В Николаеве мужчина совершил самосожжение

В Николаеве 34-летний мужчина совершил самосожжение. Самоубийство произошло 23 июля в подъезде жилого дома по ул. Херсонское шоссе, 28, информируют Українські Новини. По предварительным данным, 23 июля вечером после ссоры с бывшей женой мужчина угрожал, что сожжет себя, но женщина не обратила внимания на эти слова и выгнала его из дома. Выйдя из квартиры, мужчина в подъезде вылил на себя неизвестную жидкость и поджег. Когда люди заметили дым и выбежали в подъезд, мужчина уже получил многочисленные ожоги. Пострадавший был доставлен в ожоговое отделение городской больницы №3, где от полученных ожогов умер 24 июля в 11:10.