В Белой Церкви сгорела фабрика полуфабрикатов: ущерб – 24 миллиона

В субботу, 18 августа, поздно вечером в Белой Церкви Киевской области вспыхнула фабрика по производству полуфабрикатов. Сгорела половина предприятия, убытки которого оценивают в 3 млн долл или 24 млн грн.

Предварительно установлено, что огнем уничтожена кровля на площади 450 кв. м, производственные помещения третьего этажа, значительно разрушено оборудование по изготовлению полуфабрикатов, частично повреждены первый и второй этажи здания, сообщает ТСН.

Свидетели рассказали, что пожар разгорелся за считанные минуты. Около 21:30 вспыхнула кровля здания, впоследствии огонь перекинулся на офисные и производственные помещения. Пожар так быстро распространялся, что МЧСовцам еле хватило восьми машин. С огнем боролись более трех часов.

Причиной воспламенения стал, по версии МЧС, летучий китайский фонарик. Ведь рядом расположено развлекательное заведение, на территории которого часто используют пиротехнику. Однако руководство предприятия эту версию категорически отвергает и подозревает поджог.

«Мы обратились с просьбой провести расследование, потому, что я не верю в этот китайский огонек», - заявила руководитель предприятия Людмила Дрыгало.

Пока продолжаются экспертизы, стражи порядка проводят проверку по статье пренебрежение пожарной безопасностью на предприятии. Однако параллельно проверяют и версию с поджогом и китайским фонариком.

«Взяли образцы для того, чтобы выяснить причину пожара. А потом уже и будем говорить, что дало возможность пламени разгореться так быстро», - объяснил руководитель пресс-службы ГУ МВД Николай Жукович.

Между тем на предприятии сожалеют еще по поводу одного - разрушенное имущество не было застраховано.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на понедельник, 20 августа, в Одессе произошел масштабный пожар, в результате которого были повреждены четыре дорогих частных дома (ФОТО). Очевидцы утверждали, что один из домов принадлежит депутату. Владения были обнесены трехметровым забором и находились под охраной.

видео: tsn.ua

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