В Кыргызстане убит пограничник, расстрелявший пять человек

{1-} Военнослужащий Пограничной службы Кыргызстана, который 20 августа на посту «Эчкили-Таш» расстрелял четверых сослуживцев и супругу одного из них, был застрелен во время задержания.

Об со ссылкой на МВД республики сообщает ИТАР-ТАСС.

«Военнослужащий был убит сегодня утром во время задержания, поскольку оказал вооруженное сопротивление», - заявили в министерстве. Кулбарат Балбаев был обнаружен оперативно-поисковой группой в нескольких километрах от места ЧП. В его поисках были задействованы офицеры Пограничной службы и сотрудники органов внутренних дел Иссык-Кульской области, на территории которой был введен план «Перехват».

В Погранслужбе пока не высказывают каких-либо версий относительно мотивов совершенного Балбаевым преступления. По официальным данным, в понедельник он открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Троим из них удалось убежать и укрыться у чабанов. Четверо пограничников, в том числе начальник поста, а также жена одного из военнослужащих были убиты.

Ранне «Главред» сообщал, что убийца забрал автомобиль «Нива» начальника поста и оружие и уехал с места происшествия. Также напомним, что пост «Эчкили-Таш» находится в 20 км от границы с Казахстаном.

фото: obozrevatel.com

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