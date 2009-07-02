Минимум для народа

Намерение Партии регионов попиариться на повышении прожиточного минимума и нежелание коалиции запускать станок НБУ в угоду оппозиционерам стало причиной того, что работа украинского парламента заблокирована. В результате – принятие «регионального» «соцпакета» отложено. Над усовершенствованием документа будет работать специальная группа во главе с «регионалом» Николаем Азаровым, бютовцем Олегом Ляшко и министром экономики Богданом Данилишиным.

Повышение или популистское решение

Итак, в последние дни июня по инициативе представителей Партии регионов народные избранники в первом чтении проголосовали повышение прожиточного минимума на одного человека уже с июля 2009 года. Таким образом, были предложены новые расчеты: с 1 июля этого года минимальная сумма могла бы составить 808 гривен (с 1 октября – 848), а не 626 гривен, как было ранее. Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля – 727 гривен, с 1 октября – 764 гривни. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 гривен, с 1 октября – 977 гривен. Для работоспособных лиц: с 1 июля – 860 гривен, с 1 октября – 900 гривен. Для лиц, утративших работоспособность: с 1 июля – 644 гривни, с 1 октября – 674 гривни. Соответствующие изменения планировалось внести в статью 54 Закона «О госбюджете на 2009 год».

Ни для кого не секрет, что накануне очередных выборов все хотят показать, кто лучше и быстрее. И тут, как ни странно, в понимании политиков все средства хороши. На этот раз политические силы спонтанно, но уж очень активно взялись за прожиточный минимум, мол, повысим минимальные зарплаты и пенсии, а заодно и рейтинги лидеров. Но как бы ни старались народные избранники, подобные заявления выглядят не как шаги навстречу людям, а как очередные предвыборные аргументы.

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра им. Разумкова говорит, что повышение социальных расходов во время кризисов – пример двойных стандартов: мол, с одной стороны, оппозиция говорит, что бюджет раздут, с другой – настаивает на повышении прожиточного минимума.

А вот Михаил Папиев, народный депутат от Партии регионов, министр труда и социальной политики в правительстве Януковича, автор законопроекта, уверен, что сейчас как раз самое время работать над этим вопросом. «По последним данным государственной статистической отчетности, 86% граждан Украины живут на заработные платы и пенсии. А о чем можно говорить, если они реально уменьшилась почти на 10%. Разве можно оставлять все на этом уровне? Более того, государственный стандарт, такой как прожиточный минимум, абсолютно не зависит от воли чиновников. Это объективный показатель, о котором судят, исходя из сегодняшних цен», – сказал он «Главреду».

Между тем, острая социальная тема вызвала бурю эмоций. Правда, в парламенте против повышения резко выступили лишь депутаты от БЮТ.

«Предложения Партии регионов – чистая провокация, чтобы сегодня прекратить выплаты пенсий и заработных плат, – сказал Сергей Соболев, народный депутат от БЮТ. – Мы понимаем, что их цель – сорвать бюджетный процесс этого года. Кроме того, «регионалы» хотят нас вернуть в те времена, когда зарплату выдавали или зерном, или вообще не выдавали на протяжении полугодия. Закон не может быть принят в этой редакции. Сейчас нет никаких изменений в доходной части бюджета. И если принят новый минимум, будет деформирована тарифная сетка – фактически люди с низкой и высокой квалификацией будут седеть на одной и той же заработной плате. А это неправильно».

Сама же Юлия Тимошенко назвала популизмом голосование фракции Партии регионов, поскольку такое повышение не обеспечено финансовыми ресурсами.

А деньги где?

Действительно, реально в бюджете Украины необходимых на предстоящие полгода 12 миллиардов нет (умолчим о 24 миллиардах, которые надо будет искать на выплаты в 2010-м). Да и вообще денег в государственной казне едва хватает на выплату зарплат госслужащим, пенсионерам и социально незащищенным слоям населения. Об этом знают и в Партии регионов, и в правительстве, хотя именно Юлия Тимошенко и не устает говорить, что все и всем выплачивается вовремя – долгов у государства перед своим народом нет, а бюджет перевыполнен на 5%.

Тем временем в парламенте все время принимаются законы, с помощью которых надеются решить проблему «у кого и что взять», дабы бюджетные перспективы не выглядели плачевно. Например, не так давно Верховная Рада повысила ставки акцизного сбора на пиво – со второго полугодия до 0,54 гривни за литр. С 1 августа планировалось повышение акциза на натуральное виноградное вино с 0,01 до 0,25 гривни за литр.

Михаил Папиев уверен, что деньги найти можно. Он насчитал аж пять источников доходов. «Один из них – это 7,5 миллиарда долларов, в гривнях это около 50 миллиардов, которые Украина получит в качестве кредита Международного валютного фонда», – говорит Михаил Николаевич.

Конечно, легко говорить, что повышать минимум можно за счет будущего кредита МВФ. Но сам валютный фонд вряд ли на такую авантюру согласится. Еще вариант – ради благого дела можно включить печатный станок в Нацбанке – все равно до новых президентских выборов никто ни о чем не узнает.

«Если будет принят новый прожиточный минимум, в первую очередь нагрузку ощутят местные бюджеты, связанные с выплатами зарплат, часть из которых действительно привязаны к минимуму, – сказал «Главреду» Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований. – Начнутся задержки с зарплатами. Или все деньги местных бюджетов будут направлены исключительно на зарплаты, а дефицит ощутят в других сферах».

Эксперты настаивают: повышение прожиточного минимума ударит не только по бюджету, но и по бизнесу. То есть пострадают те предприниматели, которые официально выплачивают своим работникам лишь минимальную заработную плату. В результате так же может возрасти задолженность по зарплате.

С другой стороны, надо говорить, насколько реально может улучшиться благосостояние граждан с увеличением прожиточного минимума?

«Сегодня в Украине людей, получающих минимальную зарплату, не так много. Поэтому в целом для населения увеличение прожиточного минимума существенным подспорьем не станет, – говорит Жалило. – Хотя люди, получающие минимальную зарплату, практически всю ее тратят. Это значит, что деньги, полученные в виде минимальной зарплаты, полностью идут в экономику, на потребление товаров и услуг, которые изготавливается местными производителями. Соответственно, если и можно говорить о каком-то эффекте, то о весьма незначительном».

Нищенский подход – есть к чему стремиться

Никто и не скрывает, что при расчете нового минимума применялись те же методики, которые задекларированы в соответствующем постановлении правительства от 14 апреля 2000 года. «Они формируют потребительскую корзину для разных социальных и демографических групп, – разъясняет Михаил Папиев. – Мы эту методику не меняли, чтоб нас ни в чем не обвиняли. Более того, когда, исходя из уровня сегодняшних цен, мы посчитали фактический размер прожиточного минимума, я обратился в Генпрокуратуру Украины с тем, чтобы там обязали Министерство труда и социальной политики обнародовать фактический прожиточный минимум за май, как это предусмотрено законом. В середине июня на сайте министерства появился фактический размер прожиточного минимума. Несовпадение с нашим вариантом – три гривни».

В Законе «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» записано, что прожиточный минимум – это «величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности».

Надо сказать, что сегодня при расчете этого самого прожиточного минимума используются подходы и методы, предложенные еще в 2000 году. В ходу и тот же набор продуктов, товаров и услуг. Хотя последний должен пересматриваться раз в пятилетку. Кроме того, нормы, заложенные в прожиточный минимум граждан Украины, гораздо ниже, чем реальные физиологические, а набор непродовольственных товаров и услуг вообще далек от реальности. Например, в элементарной потребительской корзине от государства нет расходов на покупку или аренду жилья, образование, оздоровление, содержание детей в детских садах и платные медицинские услуги.

Если верить официальному документу, то в годовой набор продуктов питания для работоспособного населения входит: 95 кг картошки, 39 кг пшеничного хлеба, 4 кг макарон, 2,5 кг риса, 2 кг гречки, чуть больше кило овсянки, 28 кг капусты, 25 кг помидоров, 16 кг арбузов и дынь, 60 кг ягод. Норма сладкого – 13 кг. Мясо предлагается в качестве деликатеса: говядина – 14 кг, птица домашняя – 12 кг, свинина – 8 кг, колбаса – 9 кг, рыба – 7 кг. Не забыли чиновники и про сало – его положено съедать не более 2 кг в год. Если судить по некоторым показателям, неработающий человек питается даже чуть лучше. Например, картошки ему положено 108 кг, а не 95 кг, говядины – 14 кг, а не 12 кг, птицы – 12 кг, а не 5 кг. Хотя все-таки употребление рыбы, богатой фосфором, запланировано меньше – всего 2,5 кг. Есть в обоих списках и масло, и молоко, и яйца. Понятное дело, в ограниченном количестве.

Отдельный перечень продуктов составлен и на детей в двух возрастных группах: от 0 до 6 лет и от 6 лет до 18-ти. Так, чиновники считают, что в год школьнику достаточно съедать чуть более ста килограммов овощей (300 граммов в день), когда медики в один голос утверждают, что их в ежедневном рационе должно быть от 500 до 700 грамм. Подобная история и с фруктами. Норма от чиновников – примерно 160 граммов в день, версия педиатров – 500. При этом новорожденным и детям до 6 лет в меню предлагают включить мясной балык, ветчину в «объемах» не более 1 кг в год, а также сало в тех же пропорциях.

Интересные цифры есть в минимальном наборе предметов гардероба. Семь пар носков чиновники предлагают носить мужчинам год, пять пар трусов – три года, один галстук – семь лет. Предметами женского гардероба все еще считаются рейтузы и комбинации. Плащ, платье, юбку и халат женщины могут менять раз в пятилетку, а шапку и купальник раз в четыре года. В домашних тапочках и женщины, и мужчины должны расхаживать аж три… Скорее всего, на собственном опыте все эти расчеты никто никогда не проверял.

И, наконец, о «культурных потребностях личности». Раз в месяц можно себе позволить что-то одно: театр, кино, музей, парк, зоопарк или цирк. Хотя наверняка на растущие цены и на эти удовольствия чиновники закрывают глаза.

Не так далеко от Украины совсем другая жизнь и другие стандарты. В Европейском союзе чиновники часто далеки от необоснованных заявлений и тем более решений. Там пытаются увеличить средний уровень жизни, чтобы все меньше людей получали минимальные зарплаты и пенсии. В Украине все наоборот – уже который год продолжается погоня за «минимумом», во время которой все наступают на одни и те же грабли.