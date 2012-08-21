Анонс матча «Боруссия» - «Динамо»

Сегодня, 21 августа, вечером киевское «Динамо» в рамках плей-офф Лиги чемпионов проведет первый матч с менхенгладбахской «Боруссией».

Волею жребия пути киевского «Динамо» и менхенгладбахской «Боруссии» пересеклись 35 лет спустя после их первого свидания в еврокубках. В полуфинале Кубка чемпионов-1976/77 немецкий клуб по сумме двух матчей оказался сильнее подопечных Валерия Лобановского (общ. 2:1), поначалу считавшихся фаворитами этой пары. Вполне сопоставимы шансы команд и на cей раз, с той лишь разницей, что ни «Динамо», ни «Боруссия» на международной арене уже давно не добивались успехов, сообщает «СПОРТглавред».

Борьбу за путевку в групповую стадию переживающая подъем «Боруссия» начинает дома. Правда, не в пользу менхенгладбахцев говорит недостаток игровой практики - чемпионат Германии еще не стартовал. Единственным официальным матчем команды Люсьена Фавра в этом сезоне стал субботний кубковый поединок с представителем второго дивизиона «Алеманнией», в котором давние знакомые киевлян оказались сильнее - 2:0. «Мы подходим к играм с «Динамо» в хорошем настроении. С нетерпением ждем дуэли - все ребята рвутся в бой», - отметил рулевой «Боруссии».

В свою очередь вице-чемпионы Украины в шестом туре национального первенства весьма неожиданно проиграли на выезде «Ворскле» - 0:1. По словам наставника киевлян Юрия Семина, это поражение стало для него «холодным душем». Разумеется, не согрело оно и поклонников бело-синих, многие из которых недовольны качеством игры команды, когда-то наводившей страх на европейских соперников. «Несмотря на осечку в Полтаве, мы полны оптимизма», - успокаивает взгрустнувших болельщиков российский тренер.

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«После игр сборных необходимо было привести состояние футболистов к общему знаменателю, - добавляет он. - К сожалению, те из них, кто выходил на поле против «Ворсклы», со своими обязанностями не справились. Но во вторник будет совсем другая игра. Благо, новых потерь у нас нет». В Менхенгладбахе «Динамо» по-прежнему не сможет рассчитывать на центрального защитника Евгения Хачериди, срок дисквалификации которого уже истекает. Также на поле не появится Александр Шовковский - он еще не восстановился от травмы плеча, которая вынудила голкипера пропустить домашний ЕВРО-2012.

Ассистент Семина Сергей Ребров побывал не только на кубковой игре менхенгладбахцев, но и на их спарринге с английским «Норвичем». Этот матч состоялся 11 августа и завершился победой «Боруссии» со счетом 2:0. «Сложно сказать, какая из команд в первом матче будет заинтересована в нагнетании темпа игры, - рассуждает Семин. - Да, немцы начинают на своем поле, но они могут сыграть осторожно. Одно могу сказать определенно: хозяева много и хорошо контролируют мяч. Они получают от этого удовольствие. Комбинационная игра - их главный козырь».

Рисунок ответной игры тоже, видимо, будет зависеть от того, насколько удачно киевляне нейтрализуют лучшие качества соперника. Пожалуй, Семин вряд ли изменит себе и пойдет на риск. Ведь в Киеве с него прежде всего спросят за результат.

У «Динамо» по-разному складывались взаимоотношения с клубами из Германии, но именно после схватки с «Боруссией» весной 1977-го бело-синим, когда дело касалось двухматчевой дуэли, больше не удавалось перешагнуть немецкий барьер.

иллюстрация: fcdynamo.kiev.ua

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