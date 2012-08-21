Заводской спортивный клуб воспитал чемпиона

{1-} Одну из шести золотых медалей украинской сборной на Олимпиаде в Лондоне принес воспитанник ФСК «Химик» из Южного Юрий Чебан (тренер — Вячеслав Сорокин). Он стал первым в гребле на каноэ на дистанции 200 метров.

Эта победа стала на сегодняшний день лучшим результатом спортсмена, многочисленного призера чемпионатов Европы и мира, а также бронзового призера Олимпийских игр в Пекине.

В своем первом же интервью после «золотого» заплыва Юрий Чебан сказал, что своей победой он обязан родному спортивному клубу, сообщает ZN.ua.

— Я благодарен своим наставникам, руководству клуба и особенно генеральному директору Одесского Припортового Завода Валерию Горбатко за то, что они создали прекрасную спортивную базу и дали возможность не только мне, но и десяткам других спортсменов тренироваться в таких условиях, которым могут позавидовать лучшие клубы Европы и СНГ.

В ФСК «Химик» к своим спортсменам действительно относятся с огромным вниманием.

— Я помню Юру еще подростком. Этот талантливый парень начал тренироваться в нашем ФСК «Химик» с 14 лет. Он переехал в Южный из Одессы, так как у нас хорошая спортивная база. Надо отметить, что, помимо хорошей техники, спортсмен имеет огромное самообладание, что и помогло ему выиграть на Олимпийских играх, — рассказал директор ФСК «Химик» Сергей Чернышов.

На ОПЗ говорят, что ФСК «Химик» — это такое же подразделение завода, как транспортный цех или любой другой. Так же, как там, неустанно занимаются модернизацией производства, так же развивают и социальную сферу, частью которой является физкультура и спорт.

Спортом на ОПЗ можно заниматься даже «не отходя от рабочего места». В бытовых комнатах стоят тренажеры, на которых каждый желающий после рабочей смены может позаниматься. А для тех, кто хочет уделять спорту больше времени, действуют современный спортивный комплекс европейского уровня. И даже в самые непростые для украинской экономики времена руководство ОПЗ поддерживало свою инфраструктуру на надлежащем уровне. Это же цех, где куется самое дорогое — здоровье и благополучие людей!