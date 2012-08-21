В Беларуси из-за воздушного змея подняли ПВО и пограничников

{1-} В Беларуси произошел курьезный случай - ПВО пресекло запуск воздушного змея, который пытался осуществить житель приграничного областного центра Гродно. Об этом сообщил участник инцидента, предприниматель Виктор Емельяненко.

«Не прошло и получаса после запуска, как ко мне приехали военные в камуфляжной форме и заставили меня спустить мой «летательный аппарат» на землю», – цитирует Емельяненко белорусский сайт tut.by.

По словам мужчины, он сконструировал воздушный змей для внука, используя для этого пищевую пленку, спанбонд (нетканый материал) и тростник. Конструкция высотой в полтора метра была запущена в дачном поселке Дубравушка-1 в нескольких километрах от города.

Кроме того, самому Емельяненко рассказали, что из-за его воздушного змея подняли по тревоге погранвойска, ПВО и ВВС.

Белорусу запретили дышать у памятника Ленину

Потом, по словам дедушки, военные сделали несколько снимков воздушного змея. После этого они удалились, приказав ему поменять место для летных испытаний.

Любопытно, что в пресс-службе Минобороны Беларуси заявили, что не располагают информацией о вышеупомянутом инциденте и порекомендовали направить официальный вопрос в адрес военного ведомства. В то же время, по мнению военных, теоретически подобный случай вполне мог иметь место - ведь все подозрительное в небе необходимо тщательно проверять.

Ранее «Главред» сообщал, что процесс «закручивания гаек» в Беларуси достиг апогея. Так, в городе Барановичи горисполком не удовлетворил заявку предпринимателя Николая Черноуса с просьбой подышать два часа под памятником Ленина в центре города.

Фото: elephant.ru

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