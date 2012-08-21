Из зала суда по делу о смерти Оксаны Макар выгнали всех журналистов

{1-} Во время заседания Центрального райсуда Николаева, который рассматривает дело об изнасиловании и смерти Оксаны Макар, было принято решение, что видеозаписи допросов подсудимых будут показывать в закрытом режиме. Журналистов попросили удалиться из зала суда.

Планируется, что сначала покажут видео с допросом Артема Погосяна, потом — Максима Присяжнюка и в конце Евгения Краснощека. За закрытой дверью также просмотрят и видео воспроизведения с участием Краснощека. Причина все та же — информация имеет интимный характер, сообщают «Новости N».

Остальные записи — воспроизведение сотрудниками милиции — будут показывать в открытом режиме.

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Стоит отметить, что все участники процесса настаивали на закрытом просмотре записей. Вначале, правда, представители потерпевшей стороны говорили об открытом просмотре, одна позже изменили свое мнение. А вот подсудимый Краснощек хотел, чтобы записи демонстрировали перед всеми желающими.

Также нужно заметить, что, как и на заседание 16 августа, в суд не пришли мать погибшей девушки - Татьяна Суровицкая и один из ее адвокатов Николай Катеринчук. Стоит отметить, что большого экрана не было — показывать записи будут на маленьком экране — с ноутбука.

фото: wikipedia.org

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