Pussy Riot везли в СИЗО, как террористов

Одна из участниц панк-группы Pussy Riot - 22-летняя Мария Алехина – передала на волю письмо, в котором рассказала, что после объявления решения Хамовнического суда, им заломали руки и конвоировали в СИЗО «Печатники», словно террористов.

Письмо девушки обнародовал в своем блоге адвокат Николай Полозов.

«После оглашения приговора нас в сопровождении конвоя и собак спустили в конвойное помещение, распределив по камерам. Спустя несколько минут конвойный попросил дать ему выписку из приговора, а еще через пару минут в камеру влетел спецназ и в нецензурной форме сказал собирать вещи, на мои просьбы дать время, последовала реакция в виде заламывания рук», - пишет Алехина.

«Я нашла это очень странным, обычно с нами не обходились настолько грубо, значит, был приказ. Был приказ доставить нас в автобусе полном спецназа, окруженном полицейскими легковушками и в сопровождении еще двух автобусов полных спецназа по так называемому «коридору» - специально «расчищенной» от пробок полосе на дорогах через половину Москвы», - заявила участница Pussy Riot, делая вывод, что все эти экстраординарные меры могут означать то, что власть их боится.

«Что это? Так не возят террористов и людей, совершивших преступления против личности, но бросить на 3-х девушек такой ресурс означает только одно – страх. И это удивительно – видеть размах этого страха. Хочется верить, что все закончится хорошо, хотя происходящее говорит об обратном», - пишет в письме от 20 августа 2012 года Мария Алехина.

Ранее «Главред» сообщал, что Хамовнический суд Москвы признал Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину виновными в хулиганстве на почве религиозной ненависти и приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Перформанс, за который теперь отвечают активистки Pussy Riot, они устроили в феврале 2012 года. Девушки в разноцветных платьях и балаклавах вылезли на амвон храма и исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

фото: advokat-polozov.livejournal.com

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