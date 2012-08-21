Охлобыстин предложил выпороть, выгнать и забыть Pussy Riot

{1-} Актер и временно запрещенный в служении священник Иван Охлобыстин считает, что участниц панк-группы Pussy Riot надо было выпороть и выгнать из церкви.

«Нужно было их выпороть и выгнать. Раньше этим дворник занимался. Хулиганки, и все. И забыть о них», - заявил он во вторник на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Охлобыстин неоднозначно относится к приговору участницам Pussy Riot. «Если бы они так не лыбились на суде, то я сказал бы, что слишком строго. Но у меня возникает другой вопрос: почему так плохо работают власти, что этот кипеш допустили. Я бы на их месте такого бы не допустил. Я за то, чтобы законы необходимые появлялись раньше», - подчеркнул он.

При этом он считает, что Pussy Riot создали неблагоприятный имидж для России. «Что на Западе о нас знают: водка, Гагарин, Pussy Riot. Но разве это дело? Это стыдно», - добавил он.

Охлобыстин предостерег россиян от чрезмерной ненависти друг к другу и вражды на политической почве. «Я обращался к адвокату этих девушек с просьбой пустить меня к ним. Может быть, поговорил бы, и они одумались. Но теперь уже поздно, люди настроились иначе, а ведь у нас лишь бы побузотерствовать, но ведь никто кабинетов химии не отменял, мы же потом людей не удержим», - подчеркнул он.

Ранее «Главред» сообщал, что Хамовнический суд Москвы признал Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину виновными в хулиганстве на почве религиозной ненависти и приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Акцию, за которую теперь отвечают активистки Pussy Riot, они устроили в феврале 2012 года. Девушки в разноцветных платьях и балаклавах вылезли на амвон храма и исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

фото: sta-sta.ru

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