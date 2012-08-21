В Израиле арестовано судно с 70 украинцами на борту

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За долги по зарплате в Израиле арестовано круизное судно Venus , в состав экипажа которого входят 70 граждан Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИДа Александр Дикусаров, сообщает «Интерфакс-Украина».

«По информации посольства Украины в Израиле, 15 августа этого года в порту Ашдод был наложен арест на круизное судно Venus (флаг Мальты – Ред.), в состав экипажа которого входят 340 чел., среди которых 70 граждан Украины», - рассказал дипломат

Он добавил, что судно арестовано по иску экипажа о выплате зарплаты. В настоящее время защиту прав и интересов членов экипажа обеспечивает адвокат.

«Состояние здоровья членов экипажа, в частности, украинцев, удовлетворительное. На судне есть достаточное количество питьевой воды и продуктов», - добавил представитель МИД.

Дикусаров также отметил, что ни один из членов экипажа судна, включая граждан Украины, на согласился на предложение адвоката покинуть корабль и вернуться на родину.

Дело находится на контроле посольства Украины в Израиле и департамента консульской службы.

Ранее «Главред» сообщал, что в апреле 2012-го в китайском Гонконге был арестован крупный теплоход «Сахалин», принадлежащий греческой компании, плавающий под флагом Белиза с 16 украинцами в составе экипажа.

фото: merchant-navy.net

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