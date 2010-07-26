В Литве туристов завалило обломками здания

Как минимум восемь туристов из Чехии получили тяжелые травмы, оказавшись под обломками рухнувшего в Литве здания, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на AFP. Группа из 15 чешских подростков, путешествовавших по Литве на велосипедах, укрылась в заброшенном здании от проливного дождя. Однако старое сооружение неожиданно обвалилось, завалив обломками туристов. Это произошло в деревне Пакапиу неподалеку от Каунаса. В местной больнице рассказали, что четверо пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. Кроме того, у всех пострадавших множественные переломы и ушибы. В чешском консульстве в Литве никаких подробностей инцидента рассказать не смогли.